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София. Новият Изборен кодекс може да бъде готов едва през есента. Това стана ясно от интервю на депутата от ДПС Четин Казак за БНР. Той даде да се ра...
София. „Както и да се ремонтира Изборният кодекс, той ще повтори статуквото, затова е необходима нова Конституция". Това заяви председателят на КТ „По...
София. Гражданите смениха депутатите. Малко след 15,30 ч днес в пленарната зала на Народното събрание влязоха представители на близо 50 граждански орг...