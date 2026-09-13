Нов график за ваканцията на учениците
Учениците от 1-и до 11-и клас ще имат пролетна ваканция в рамките на 9 дни – от 3-и до 11-и април
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Учениците от 1-и до 11-и клас ще имат пролетна ваканция в рамките на 9 дни – от 3-и до 11-и април
От 8 май група „Български документи за самоличност" в Кърджали ще организира по нов начин приемането на заявления за издаване на лични документи, съо...
София. Два международни бързи влака между София и Будапеща, които ще пътуват през Румъния по моста „Нова Европа", ще бъдат пуснати в движение от днес....