Нов играч влиза в Левски
"Вярвам в последователността на процесите", заявиХулио Веласкес
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"Вярвам в последователността на процесите", заявиХулио Веласкес
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Шампионите плащат 780 000 евро за Сантана
С песни и много усмивки започна първият ден на "Герена" за последното ново попълнение на "Левски" Бабатунде Адениджи. Нигерийският нападател се озова...
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"Левски" задържа още един от асовете до лятото на 2018 г, но отново удари на камък със Санти Нгом. Сагата около документите му продължава и той не усп...