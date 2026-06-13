Стотици на изложби и концерти за Нощта на музеите
Регионален исторически музей и община Благоевград организираха куп атрактивни събития за стотиците посетители. Музеят отвори врати в 14:00 часа с пред...
Следете всички новини, анализи и коментари за Нощта На Музеите. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Регионален исторически музей и община Благоевград организираха куп атрактивни събития за стотиците посетители. Музеят отвори врати в 14:00 часа с пред...