Всичко за "нощни Вълци"

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Путин поведе рокери (ВИДЕО)

Путин поведе рокери (ВИДЕО)

Президентът на Русия Владимир Путин поведе рокерите от руския клуб "Нощни вълци", чийто член е и самият той. Мотоклубът започва похода "Към Берлин!" в...

25 април | 13:15
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