Путин поведе Нощните вълци на фестивал в Крим
Участниците във фестивала „Сянката на Вавилон” ще се насладят в неделя на мащабно шоу
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Участниците във фестивала „Сянката на Вавилон” ще се насладят в неделя на мащабно шоу
Президентът на Русия Владимир Путин поведе рокерите от руския клуб "Нощни вълци", чийто член е и самият той. Мотоклубът започва похода "Към Берлин!" в...