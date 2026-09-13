Какво намериха до нос Шабла
Какво откриха археолози при тазгодишните разкопки
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Какво откриха археолози при тазгодишните разкопки
Добрич. За първи път се планира подводно проучване на акваторията в района на Шабла - от нос Шабла на север до нос Карталийски. Това съобщи директорът...
София. "Надяваме се в рамките на май да започнем строителните дейности по естакадата при нос Шабла". Това каза министърът на транспорта, информационни...