Фолклорен фестивал в Благоевград по Норвежката програма
Благоевград. Община Благоевград започва партньорски отношения в сферата на културата с Норвегия. Това ще стане чрез проекта, който кметството внесе в...
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Благоевград. Община Благоевград започва партньорски отношения в сферата на културата с Норвегия. Това ще стане чрез проекта, който кметството внесе в...
16 милиона евро по Норвежката програма за кулутурни атракциони
Шестнадесет милиона евро идват в помощ на българската култура. Средствата по така наречената Норвежка програма ще се използват за консервацията на кул...