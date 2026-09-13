Норвежци правят завод за сьомга
Норвежкото дружество "Алмар Сийфуд" АД ще изгради завод за филетирана сьомга в град Айтос. Инвестицията е в размер на 5 млн. лв., става ясно от съобще...
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Норвежкото дружество "Алмар Сийфуд" АД ще изгради завод за филетирана сьомга в град Айтос. Инвестицията е в размер на 5 млн. лв., става ясно от съобще...
Британецът от Бирмингам Джейк Холиър създаде необикновено кафене, обзаведено в червена телефонна кабина. По размери това е най-малкото кафене във Вели...
В Норвегия откриха школа за викинги. Тя се намира в град Ослона, на 150 км от столицата Осло. Желаещите да се обучават в нея са много, твърди директор...
Бургас. Международна компания с корени в Норвегия ще контролира цялостния процес по изграждането на морския участък на "Южен поток". За целта между So...