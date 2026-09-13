Ватикана и корпорациите искат ограничаване на изкуствения интелект
Може ли религията да ни спаси от технологията?
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Може ли религията да ни спаси от технологията?
Така ще се видят реалните стойности, каза Янилин Павлов
Днес се нуждаем от Ново просвещение
Най-опасен въздух дишат в София, Перник, Пловдив, Русе, Горна Оряховица и Шумен, където запрашаването е 2-3 пъти над среднодневните норми...
Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика - Какви са най-важните задачи, които трябва да изпълнят управляващите, за да се задържи и увеличи расте...
Две са най-сакралните нощи не само за православните, но и въобще за всички християни - нощта на Рождеството на нашия Господ Исус Христос в плът и на н...
Саудитска Арабия все още не позволява на жените да бъдат шофьори. Това е единствената страна в света, в която сексистката забрана все още е валидна. М...