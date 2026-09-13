Митов: Нормално е поне да изслушаш
На България й е нужен стабилен кабинет, отговорността вече е на Има такъм народ, каза кандидатът нва ГЕРБ за премиер
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На България й е нужен стабилен кабинет, отговорността вече е на Има такъм народ, каза кандидатът нва ГЕРБ за премиер
Пандемията е "ужасна трагедия" и единствената добра новина е достъпът до имунизация, казва милиардерът
Хората се страхуват от ковид, но умират от сърце и рак, казва доц. Сотир Марчев
Изборният ден започна в 6 часа. Създадена е организация за осигуряване на обществения ред и няма регистрирани сериозни нарушения. В населените места,...