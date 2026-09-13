Погром. Челси вкара 7 на Норич
Сините продължават да са начело след този мач
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Сините продължават да са начело след този мач
Червените дяволи спечелиха мача с 4:0
Норич спря "шпорите" за топ 4 с 2:2
"Сините" надвика като гост Норич с 3:2
Тимът на Юрген Клоп удари вкъщи Норич с 4:1
"Манчестър Юнайтед" победи с 1:0 като гост "Норич" в мача от 37-ия кръг на Висшата лига. "Червените дяволи" отправиха един точен удар в противниковата...
Възходът под ръководството на Гуус Хидинк на "Челси" продължава с пълна сила и в междинния 28-ми кръг на Премиер лийг. "Сините" надиграха с 2:1 "Норич...
"Манчестър Юнайтед" записа поредния резил. В мача от 17-ия кръг на Висшата лига "червените дяволи" загубиха с 1:2 от "Норич". Насред "Олд Трафорд". Т...
Манчестър. Райън Гигс дебютира успешно с Манчестър Юнайтед тази вечер. Повереният му тим победи като домакин Норич с 4:0 в мач от 36-ия кръг на Висшат...
Лондон. Ръководството на Норич уволни мениджъра Крис Хютън. Неговото място бе заето от треньора на юношите Нийл Адамс, информира BBC Sport. "Канарчет...
Норич. Челси трябваше да потрепери за успеха с 3:1 като гост срещу Норич в двубой от 7-ия кръг на Висшата лига. Решителните попадения паднаха малко пр...
Мениджърът на "Вила" ядосан заради пропуск на българина