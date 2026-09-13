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Краят на историята

Краят на историята

Ноам Чомски, "In These Times" Не е приятно да разсъждаваш върху мислите, преминаващи през ума на совата на Минерва, когато на здрачаване се заема със...

16 септември | 20:10
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