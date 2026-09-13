Ноам Чомски: Белият дом е в ръцете на социопат
Чомски казва, че в Щатите няма съгласувано ръководство и се действа хаотично
Следете всички новини, анализи и коментари за Ноам Чомски. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Чомски казва, че в Щатите няма съгласувано ръководство и се действа хаотично
На глобално равнище ние сме се втурнали към пропаст и сме изпълнени с решителност да се свлечем в нея, което рязко намалява нашите перспективи за дост...
Ноам Чомски, "In These Times" Не е приятно да разсъждаваш върху мислите, преминаващи през ума на совата на Минерва, когато на здрачаване се заема със...
Проф. Ноам Чомски, философ и преподавател в Масачузетския технологичен институт (MIT) Украинската криза се оказа толкова сериозна и опасна, че някои...