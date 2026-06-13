Нитрати в ягодите? Как да разпознаем "подозрителните"
Ето няколко ценни съвета
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Ето няколко ценни съвета
В зелените салати у нас освен нитрати, често има и Ешерихия коли
Тестването на всички зеленчуци се извърши с ленти, които отчитат количеството и наличието на нитрати и нитрити в продуктите
Две трети от листните зеленчуци на пазара ни са замърсени с нитрати и бактерии
Най-високо съдържание на нитрати има в спанака, пресния лук, марулите, пресния чесън и репичките, предупреждава Донка Байкова от Българско дружество п...