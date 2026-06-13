Пуснаха за приватизация военния завод НИТИ
Минималната цена за 100% от капитала е 3,6 млн. лв. Пуснаха за приватизация военния завод "НИТИ" ЕАД - Казанлък. Агенцията за приватизация и следприв...
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Минималната цена за 100% от капитала е 3,6 млн. лв. Пуснаха за приватизация военния завод "НИТИ" ЕАД - Казанлък. Агенцията за приватизация и следприв...