Кошмар с любима марка коли! Затварят заводи, 20 000 на улицата
Финансово буксуващият японски производител се затруднява да трансформира бизнеса си
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Финансово буксуващият японски производител се затруднява да трансформира бизнеса си
Спортната кола се произвежда от 2007 година
Открити са уязвимости в приложенията на производителите за дистанционно поемане на контрола върху превозното средство
В надпреварата участват двама европейски производители на акумулатори
Токио. Nissan обяви, че тества „самопочистваща се кола", която ще извади от играта автомивките. Става въпрос за иновативно супер хидрофобно покритие,...
Nissan и Apple обявиха началото на предстоящото им партньорство като японската автомобилна корпорация ще се превърне в първата, която ще въведе в няк...