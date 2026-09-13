Нишикори пропуска US open
Японецът не се чувства готов да играе на високо ниво
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Японецът не се чувства готов да играе на високо ниво
Японецът под въпрос за US Open
Контузия в лакътя е причината за решението на японеца
Британец спря Кириос на Мастърс-а
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Физически проблем попречи на японеца да се опъне на Джокович
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