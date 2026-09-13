Джобните чудовища станаха на 20 г.
Японския гигант Nintendo официално обяви най-новите попълнения в легендарния гейминг франчайз Pokemon. Pokemon Moon и Pokemon Sun излизат на пазара пр...
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Японския гигант Nintendo официално обяви най-новите попълнения в легендарния гейминг франчайз Pokemon. Pokemon Moon и Pokemon Sun излизат на пазара пр...
Токио. За пръв път от осем години Sony задмина Nintendo по продажби на конзоли за игри. През изминалата финансова година (приключила през март) Sony...
След като седем години бе една от най-успешните игрови конзоли, Wii отива в историята. Японската компания Nintendo обяви, че спира с производството й....
Токио. Хироши Ямаучи, японският бизнесмен кредитиран с превръщането Nintendo във водеща световна компания за видеоигри, е починал на възраст 85 годи...