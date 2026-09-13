Всичко за Nintendo

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Nintendo спира Wii

Nintendo спира Wii

След като седем години бе една от най-успешните игрови конзоли, Wii отива в историята. Японската компания Nintendo обяви, че спира с производството й....

22 октомври | 21:10
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Почина създателят на Nintendo

Почина създателят на Nintendo

Токио. Хироши Ямаучи, японският бизнесмен кредитиран с превръщането Nintendo във водеща световна компания за видеоигри, е починал на възраст 85 годи...

19 септември | 16:17
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