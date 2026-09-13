Шефът на паметниците на културата тропна по масата. Стига с разграбването!
Връща статута на вековна сграда в Пловдив
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Връща статута на вековна сграда в Пловдив
НИНКН си върна емблематична сграда
Свободният износ на авторски произведения в чужбина вече е факт
арх. Даниела Джуркова,изп. директор на НИНКН - Госпожо Джуркова, започна ли дигитализацията на културните ценности?- Цялостната дигитализация е нещо...