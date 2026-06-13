Оцелялата след Ебола медицинска сестра съди болницата в Далас
Нина Фам, която успя да се пребори с Ебола сега съди болница, където беше заразена. Медицинската сестра беше първата на територията на САЩ, заразена с...
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Нина Фам, която успя да се пребори с Ебола сега съди болница, където беше заразена. Медицинската сестра беше първата на територията на САЩ, заразена с...