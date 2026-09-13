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Откриха ГКПП Маказа- Нимфея

Откриха ГКПП Маказа- Нимфея

Кърджали. Почти след седемдесет години пътят за Беломорието през Маказа днес бе отворен. Лентата прерязаха областните управители на Кърджали Бисер Ник...

09 септември | 13:57
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