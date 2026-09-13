Откриха ГКПП Маказа- Нимфея
Кърджали. Почти след седемдесет години пътят за Беломорието през Маказа днес бе отворен. Лентата прерязаха областните управители на Кърджали Бисер Ник...
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Кърджали. Почти след седемдесет години пътят за Беломорието през Маказа днес бе отворен. Лентата прерязаха областните управители на Кърджали Бисер Ник...
Губернаторът на Кърджали препоръчва на водачите на МПС, които ще пътуват за Гърция, да спазват всички правила за движение
Кърджали. Областният управител на Кърджали Бисер Николов и Аристидис Янакидис, областен управител на област Източна Македония и Тракия в Република Гър...