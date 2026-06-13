Шеф кара работници да пътуват 160 км
80 работници и служители на мебелната фирма "Никром" са принудени да работят на 160 км от местата, където живеят. При това без работодателят им да пое...
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80 работници и служители на мебелната фирма "Никром" са принудени да работят на 160 км от местата, където живеят. При това без работодателят им да пое...