Газовата връзка с Гърция - приоритет на кабинета
Бойко Борисов обсъди темата с министъра на външните работи Никос Кодзиас Един от основните приоритети на българското правителство е диверсификацията...
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Бойко Борисов обсъди темата с министъра на външните работи Никос Кодзиас Един от основните приоритети на българското правителство е диверсификацията...
САЩ биха били готови да направят контраоферта за бъдещия газопровод на "Газпром". Това казал американският държавен секретар Джон Кери на гръцкия си к...