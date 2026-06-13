Втори районен кмет във Варна изгоря
Решение на ОИК
Следете всички новини, анализи и коментари за Николай Желязков. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Решение на ОИК
Новината съобщи самият той
Волейболистите, които бяха в Баку, са като истински войници, това заяви селекционерът на сребърните медалисти от европейските игри Николай Желязков. Т...
Треньорът на втория национален отбор по волейбол Николай Желязков изрази задоволство от боя 3:0 гейма (19, 22, 19) над Гърция в контрола в зала "Христ...