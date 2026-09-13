Цветанов: Зайчев ще заздрави връзката между местната и централната власт
Заставаме зад Николай Зайчев за кмет на Пещера, защото той има качествата и познанията да отговори на новите предизвикателства, а те са – да бъдем аде...
Следете всички новини, анализи и коментари за Николай Зайчев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Заставаме зад Николай Зайчев за кмет на Пещера, защото той има качествата и познанията да отговори на новите предизвикателства, а те са – да бъдем аде...
Кандидатът за кмет на ГЕРБ Николай Зайчев в Пещера се срещна с лекарите и медицинските работници от МБАЛ „Проф.Димитър Ранев". Срещата бе по повод 19...
Кандидатът на ГЕРБ за кмет на община Пещера Николай Зайчев, придружаван от народния представител Десислава Костадинова и кандидатите за общински съвет...
Кандидатът за кмет на община Пещера от ГЕРБ Николай Зайчев организира среща-дискусия за развитието на спорта в общината. За да го подкрепят и предложа...