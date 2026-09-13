Расторгуев разказа историята на "Позови меня"
Мислят ме за военен, а не съм бил дори в казарма, споделя прочутият лидер на „Любе“
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Мислят ме за военен, а не съм бил дори в казарма, споделя прочутият лидер на „Любе“
Ругатнята е част от руския фолклор, споделя фронтменът на "Любэ"Николай Расторгуев е роден на 21 февруари 1957 г. в семейство на шофьор и шивачка. Род...
Кой е Николай Расторгуев? В Русия феновете му са милиони, включително и президентът Владимир Путин. Но и у нас той е известен на хиляди българи. Това...