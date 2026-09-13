Пранди обяви групата за Лигата на нациите
Ники Пенчев смени Мартин Атанасов
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Ники Пенчев смени Мартин Атанасов
Националът премина от Сточня в Онико
Националът Николай Пенчев подписа с полския СКРА (Белхатов) днес за една година. Това обявиха бронзовите медалисти от местното първенство в официалния...
Теодор Салпаров със своя Зенит (Казан) спечели Шампионската лига по волейбол. Либерото на националния отбор на България със своите съотборници победих...
Николай Пенчев свири на хармоника на внуците
Монтана. Правителството освободи Анатолий Младенов като областен управител на Монтана и назначи на длъжността Николай Пенчев. Николай Пенчев е инж...
Самоков. Българският шампион Марек Юнион-Ивкони (Дупница) започна с тежка загуба участието си в тазгодишното издание на Шампионската лига. В мач от гр...