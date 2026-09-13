Проф. Милошев с нови разкрития за земетресението в Турция
Трусът се води в категорията на средно силните земетресения, но е силно земетресение
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Трусът се води в категорията на средно силните земетресения, но е силно земетресение
Това, което наблюдаваме на острова, се среща изключително рядко
По думите му, толкова силно земетресение се случва едва 10-15 пъти годишно на планетата
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