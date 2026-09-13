Противник на ГЕРБ обжалва изборите за кмет на голям наш град
Причината е малката разлика в броя на гласовете на балотажа
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Причината е малката разлика в броя на гласовете на балотажа
Постът на Мелемов виси на косъм
Битката е глас за глас
С този екип, с който работим в ГЕРБ, можем да покорим всяка височина. Това заяви зам.-председателят на ГЕРБ и председател на Парламентарната група на...
Над 300 000 души ще бъдат тази година на уникалния събор Специална транспортна схема е изготвила община Смолян за уникалния събор на поляните край Ро...
Отмениха бедственото положение в Смолянско. Това съобщи кметът на града Николай Мелемов и уточни, че няма опасност от наводнения в града. „В Смолян р...
Николай Мелемов от ГЕРБ печели нов мандат в Смолян. Той е спечелил резултат от 54.43 %, показват данните при 100% обработени протоколи. Това съобщи пр...
Николай Мелемов печели изборите в община Смолян. Това показват данните от 48,35 % обработени протоколи на СИК, съобщи БНР. И уточни, че за кандидата н...
Не търсим подкрепата ви само за избори, а и занапред, за да вършим работа, да изпълним задачите, които ни поставяте. Това заяви досегашният кмет на См...
На първо място ние сме в услуга на хората. И г-н Борисов, и г-н Цветанов никога не са ми поставяли друга задача, освен да съм добър кмет. Когато съм д...
За мен няма неудобни въпроси, няма въпрос, на който не искам и няма да отговарям, заяви пред жители на квартал Райково кандидатът за кмет на Смолян от...
Да реновира тротоарите по главната улица на селото, да изгради спортна площадка, да ремонтира покрива на читалището, да подмени водопровода на ул. „Св...
„Нормално е да не се е случило това, което ви се иска и за което сте мечтали, защото ако тези 10 милиона лв., с които са платени стари дългове, бяха п...
Кандидат- кметът на Смолян от ПП ГЕРБ Николай Мелемов почете днес храмовия празник на параклиса „Покров Богородичен", който се намира в двора на Архие...
Кандидатът за кмет Николай Мелемов и кандидати за общински съветници от листата на ПП ГЕРБ се срещнаха с жители на смолянския квартал Езерово. Хората...
Настоящият кмет на община Смолян Николай Мелемов, който е и областен координатор на ГЕРБ, ще се кандидатира за втори мандат. Това съобщи председателят...
Нови 20 см снежна покривка се образува в Смолянско. Валежите в областта започнаха от снощи. По високите части има и повече сняг, съобщава БГНЕС. Камер...
Смолян. Съборът „Рожден" се възражда след деветгодишно прекъсване. Това съобщи кметът на община Смолян Николай Мелемов пред журналисти. И уточни, че о...
Смолян. Нов кредит от 11 млн. лв. ще трябва да тегли Община Смолян, за да вдигне запора върху служебния джип на кмета Николай Мелемов и още девет коли...
Смолян. Кметските наместници в малките села в Смолянско ще работят с намалено работно време. Това решиха от Община Смолян, съобщава БНР. Увеличението...