Всичко за Николай Бодуров

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Последни новини Спорт
"Фулъм" спретна номер на Петев

"Фулъм" спретна номер на Петев

Английският "Фулъм" размъти главата на Николай Бодуров преди квалификацията с Норвегия. Защитникът ще трепери за бъдещето си. Днес от "Крейвън котидж"...

01 септември | 19:45
0 коментара
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Бодуров бие, Божинов пада

Бодуров бие, Божинов пада

Николай Бодуров изигра силен мач при 3:0 за "Фулъм" срещу "Чарлтън" в 14-ия кръг на Чемпиъншип. Българският национал записа 90 мин и помогна на "коти...

25 октомври | 17:20
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Ще се стегна, обеща Бодуров

Ще се стегна, обеща Бодуров

Националът Николай Бодуров обеща да се стигне и да мисли само за футбол. В края на миналата година след серия от изцепки, Бодуров бе отстранен от първ...

27 януари | 19:31
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Гришата "лекува" Бодуров

Гришата "лекува" Бодуров

Почетният президент на Литекс Гриша Ганчев лекува Николай Бодуров от липсата му на мотивация, обяви вчера пред "Гонг" мениджърът на "оранжевите" Стойч...

13 януари | 19:31
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