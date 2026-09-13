Бившият капитан на ЦСКА отива в Иран
Николай Бодуров подписва договор до часове
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Николай Бодуров подписва договор до часове
Бившият капитан на ЦСКА коментира отстраняването си
Играе ми се баражите, отсече централният защитник
Още неволи за отритнатия от ЦСКА
Защитникът на "армейците" разкри интересни истории с Гриша Ганчев и Люпко Петрович
"Манчестър Юнайтед" се класира за осминафиналите на Лига Европа. Снощи той победи "Мидтиланд" с 5:1 в реванш от 1/16-финалите на надпреварата. Пионе...
"Манчестър Юнайтед" записа една от срамните страници в историята си. "Червените дяволи" загубиха с 1:2 гостуването си на датския шампион "Митдтиланд"....
В последния ден на трансферния пазар "Фулъм" прати Николай Бодуров под наем до края на сезона в датския шампион "Мидтиланд". Бодуров от началото на с...
Бившият треньор на "Левски" Славиша Йоканович е новият мениджър на "Фулъм". Новината потвърдиха от клуба снощи. Николай Бодуров е част от "котиджърс"...
Английският "Фулъм" размъти главата на Николай Бодуров преди квалификацията с Норвегия. Защитникът ще трепери за бъдещето си. Днес от "Крейвън котидж"...
Обявиха Бодуров за "изгнила праскова" Феновете на "Астън Вила" изпаднаха в еуфория от новината, че Стилиян Петров ще се завърне в отбора като помощни...
Футболният национал Николай Бодуров ще строи къща край Благоевград. Играчът на английския „Фулъм", който се подвизава в Чемпиъншип в Англия, е внесъл...
Николай Бодуров изигра силен мач при 3:0 за "Фулъм" срещу "Чарлтън" в 14-ия кръг на Чемпиъншип. Българският национал записа 90 мин и помогна на "коти...
Николай Бодуров отново игра цял мач за "Фулъм", но "котиджърс" допуснаха трета поредна загуба от началото на сезона в "Чемпиъншип". Този път тимът па...
Марго Роби е луда фенка на "Фулъм" и НХЛ Николай Бодуров и "Фулъм" тръгнаха зле на първенството в "Чемпиъншип", но определено не могат да се оплачат...
Българският национал Николай Бодуров стартира с победа за новия си клуб "Фулъм". Нашето момче игра цял мач при успеха с 1:0 над турския "Ризеспор" в к...
Защитникът на Литекс Николай Бодуров ще премине във Фулъм, сензационно съобщи сайтът на феновете на отбора. Играчът на националния ни тим е заминал за...
Националът Николай Бодуров обеща да се стигне и да мисли само за футбол. В края на миналата година след серия от изцепки, Бодуров бе отстранен от първ...
Почетният президент на Литекс Гриша Ганчев лекува Николай Бодуров от липсата му на мотивация, обяви вчера пред "Гонг" мениджърът на "оранжевите" Стойч...
Ловеч. Бранителят на Литекс Николай Бодуров коментира за официалния сайт на клуба ситуацията в 1-та минута на дербито срещу "Левски", за която останах...