БНТ пуска „Тютюн“ в чест на Корабов и Коканова
90 и 80 години от рождението на големите кинаджии отбелязваме през декември
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90 и 80 години от рождението на големите кинаджии отбелязваме през декември
"Казваме ли ние истината за миналото си? Казваме ли ние истината за настоящето? За да се надяваме, че бъдещето ни ще бъде истина!" – това беше само ед...
Варна. За Никола Корабов, носителят на Гран при в XXI издание на "Любовта е лудост", годината е пълна с юбилеи. Той навършва 85 скоро и е в една патри...
Варна. За носителя на Гран при в 21-ото издание на МФФ "Любовта е лудост" - нашия кинорежисьор Никола Корабов, годината е пълна с юбилеи. Той навършва...
Никола Корабов ще бъде отличен на филмовия фестивал във Варна