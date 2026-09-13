Филчев: Радев зове за разрушаване на държавността
Това негово поведение "не прилича на офицер от българската армия"
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Това негово поведение "не прилича на офицер от българската армия"
Според него бившият премиер се е намесвал в работата на съдебната система
Смятам, че той работи успешно през този мандат. Отличен юрист, каза ексглавният прокурор
Гражданите трябва да протестират докато председателят на състава Калин Калпакчиев не напусне съда, казва проф. Никола Филчев
Виновен съм много пред българите. Че не го тикнах в затвора, където му е мястото, призна бившият главен прокурор
Предложената промяна на ВСС нарушава създадения от ВНС конституционен модел на държавата и установения баланс между органите по Конституция. Поради то...
София. "Между 2005 г. и 2009 г. Румен Петков отне международния паспорт на г-н Красимир Гергов, за да упражнява натиск върху него и новините на bTV. Г...
София. Бившият вътрешен министър в правителството на ОДС Богомил Бонев се оплака във Фейсбук страницата си, че е заплашен от бившия главен прокурор Ни...