Всичко за Никола Джугански

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Шефът на съдиите се предаде

Шефът на съдиите се предаде

София. Шефът на съдийската комисия Никола Джугански е обезверен от поредните съдийски грешки и по думите му скоро ще напусне поста си. "За жалост...

21 април | 19:56
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