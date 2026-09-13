Шефът на съдиите със здравословни проблеми, излезе в болнични
Председателят на Съдийската комисия на БФС Никола Джугански излезе в болнични. Той има здравословен проблем и му се налага да се лекува, информира сай...
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Председателят на Съдийската комисия на БФС Никола Джугански излезе в болнични. Той има здравословен проблем и му се налага да се лекува, информира сай...
София. Президентът на Българския футболен съюз Борислав Михайлов официално не прие оставката на председателя на съдийската комисия Никола Джугански, и...
Президентът на БФС Боби Михайлов е скъсал оставката на Никола Джугански, който писмено пожела повече да не е шеф на Съдийската комисия. Босът се е чул...
София. Асоциацията на футболните рефери у нас скочи в защита на шефа си Никола Джугански. "Ескалацията на напрежението около мача ЦСКА – "Лудогорец"...
София. Шефът на съдийската комисия Никола Джугански е обезверен от поредните съдийски грешки и по думите му скоро ще напусне поста си. "За жалост...