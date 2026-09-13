„Уест Бромич" уволни Никола Анелка
Лондон. „Уест Бромич" уволни Никола Анелка за „груби нарушения", след като нападателят обяви в социалните мрежи, че напуска клуба. Анелка написа, че н...
Следете всички новини, анализи и коментари за Никола Анелка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Лондон. „Уест Бромич" уволни Никола Анелка за „груби нарушения", след като нападателят обяви в социалните мрежи, че напуска клуба. Анелка написа, че н...
Уест Бромич. Нападателят на Уест Бромич Никола Анелка призова Футболната Асоциация да вдигне обвиненията си от него заради обидния жест, който той нап...
Лондон. Футболната асоциация на Англия повдигна обвинение срещу нападателя на Уест Бромич Никола Анелка за проява на расизъм. Французинът направи ант...
Уест Бромич потвърди официално трансфера на Никола Анелка, който преминава в клуба с договор за една година плюс опция за още една. Анелка се завръща...