Новата златна кокошка при имотите. Никой не я знае
В България този сектор едва прохожда
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В България този сектор едва прохожда
Коя е позицията с изумителната заплата
Държавата е платила на 100% за ремонтите, но 6 месеца тези язовири стоят празни, защото някой не си е свършил работата, казва министърът на икономикат...
32-годишният Андрей Андонов снима дебюта си 17 дни в Родопите с оскъдни средства Гергана Плетньова, Стоян Радев и Силвия Петкова са звездите в новия...