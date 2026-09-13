Всичко за Никита Михалков

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Михалков взе "Златният орел"

Михалков взе "Златният орел"

Никита Михалков получи голямата награда на руското кино "Златният орел" с последната му лента "Слънчев удар". Филмът е по произведения на класика на р...

24 януари | 17:30
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