Внучката на Никита Михалков вдигна тайна сватба с много важен син (УНИКАЛНИ СНИМКИ)
Бащата на Артьом Степаненко има ключова роля в Руската федерация
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Бащата на Артьом Степаненко има ключова роля в Руската федерация
Вече зная разликата между популярност и истинска любов, каза режисьорът
Той бе е приет в болница
Според Михалков основателят на Microsoft иска да устрои световен апокалипсис
Големият Никита Михалков, който обикновено показва филмите си първо на Владимир Путин на семейна вечеря, а после на целия свят, е претърпял разрив с р...
Министърът на културата Вежди Рашидов награди днес в Москва световноизвестния актьор, режисьор, продуцент, сценарист, преподавател и общественик Никит...
"Съдилището" на Стефан Командарев и "Слънчев удар" на Никита Михалков отпаднаха от краткия списък на претендентите за чуждоезичен "Оскар". В състезани...
Киното осмисля всичко, споделя изключителният интелектуалец в новата си книга В емблематичната библиотека "Амаркорд" на "Колибри" излезе още една въл...
Корифеите на киното Андрей Кончаловски и Никита Михалков искат от Путин 1 милиард рубли. Причината: гениалните братя ще правят национална патриотична...
Никита Михалков получи голямата награда на руското кино "Златният орел" с последната му лента "Слънчев удар". Филмът е по произведения на класика на р...