Петте най-известни модела Nike: История, дизайн и влиянието им върху модата
Nike е марка, която от десетилетия диктува тенденциите в спорта, уличната култура и lifestyle модата
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Nike е марка, която от десетилетия диктува тенденциите в спорта, уличната култура и lifestyle модата
Макар компанията да не уточнява кои точно промени са предизвикали този ход
Няколко детайла отличават оригинала от репликата
Милиарди китайци бойкотират западни марки в защита на памука от Синдзян
Контрактът е за 5 години
Националният тим на България по лека атлетика показа новите екипи Nike с които днес ще дебютира по време на Балканиадата в зала „Атъкьой" в Истанбул....
София. Националните отбори на България по лека атлетика вече ще бъдат обличани от спортния гигант Nike.„Договорът ни с централата на Nike е факт и той...
София. Талантът и чарът на топ тенисистът на България Григор Димитров го отведоха и до рекламната индустрия. Нашето момче е в една от главните роли на...