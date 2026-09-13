Всичко за Нигериец

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Стоев: Скука в "Левски" няма

Стоев: Скука в "Левски" няма

Христов почна, "сините" чакат мистериозен нигериец Скука при нас няма как да има. Това обяви треньорът на "Левски" Стойчо Стоев по повод информациите...

04 февруари | 20:30
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Нигериец се хвали за ЦСКА

Нигериец се хвали за ЦСКА

София. ЦСКА е на път да подпише със Стивън Сънди, който има мачове за младежките национали на Испания. Тъмнокожият халф всъщност е нигериец, но има и...

01 януари | 21:28
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