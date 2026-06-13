Цацаров подписа спогодба с Виетнам
Главният прокурор Сотир Цацаров и обвинител номер 1 на Виетнам Нгуен Хоа Бин подписаха споразумение за сътрудничество. Това съобщиха от държавното обв...
Следете всички новини, анализи и коментари за Нгуен Хоа Бин. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Главният прокурор Сотир Цацаров и обвинител номер 1 на Виетнам Нгуен Хоа Бин подписаха споразумение за сътрудничество. Това съобщиха от държавното обв...