Установиха незаконна дейност на плаж Фичоза
Между 10 и 50 хил. лв. ще трябва да заплати хотелиер на варненския плаж Фичоза, който е разположил чадъри и шезлонги на плажа, без да има право на тов...
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Между 10 и 50 хил. лв. ще трябва да заплати хотелиер на варненския плаж Фичоза, който е разположил чадъри и шезлонги на плажа, без да има право на тов...
Пресякоха незаконна дейност с лекарства във Велико Търново. Това е станало при специализирана операция на ДАНС, МВР, Изпълнителната агенция по лекарст...
Българки масово работят като медицински сестри в Гърция, без да имат право за това. За нарушения на закона за предоставяне услуги на пациенти в болниц...