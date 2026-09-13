Всичко за Неврокопско

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30 000 на събор в Неврокопско

30 000 на събор в Неврокопско

Музика и спорт забавляват посетителите Най-малко 30 000 души ще посетят събора край сатовчанското село Ваклиново този уикенд. Събитието е знаково не...

18 юли | 10:58
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