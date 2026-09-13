Тютюнджии стягат бунт заради неплатена продукция
Задават се масови бунтове на тютюнопроизводители в Неврокопския край заради неплатени количества „зелено злато". В хаджидимовското село Абланица 250 с...
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Задават се масови бунтове на тютюнопроизводители в Неврокопския край заради неплатени количества „зелено злато". В хаджидимовското село Абланица 250 с...
Полето замества морето за стотици деца на тютюнджии в Неврокопския край. Малчуганите, които завършиха училище, нямат много време за игри, защото трябв...
Българо - турска фирма ще изкупува краставици - корнишони за износ в Германия. Нейни представители обикалят населени места в Неврокопския край и вече...
Земеделци от Неврокопския край са основната работна ръка в селското стопанство на Северна Гърция. Хиляди нашенци обаче ще се върнат в родния край, за...