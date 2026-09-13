Всичко за Невинен

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Таки невинен

Таки невинен

Свалиха трите обвинения срещу Аманатидис Таки е невинен. Софийската градска прокуратура е снела трите обвинения срещу Христофорос Никос Аманатидис. Т...

30 юли | 7:22
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„Батко” признат за невинен

„Батко” признат за невинен

Веселин Георгиев по-известен като „Батко" бе признат за невинен по обвинението, че в качеството си на длъжностно лице на Фонд „Републиканска пътна инф...

30 април | 10:00
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