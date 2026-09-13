Смъртоносен случай. Злополука по време на лов
Инцидентът е станал на 22 август
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Инцидентът е станал на 22 август
Преподавател в НСА е намерен мъртъв в двора на академията, съобщиха от МВР за Агенция „Фокус". В случая няма нищо криминално, категорични са полицаит...
Севиля. 23-годишна туристка от Полша загина в Испания при своя опит да си направи селфи (самоснимка). В желанието си да запамети спомена за посещение...
Пловдив. 27-годишна пловдивчанка загина при нелеп инцидент в една от пресечките на главната улица в Пловдив. Жената, която според очевидци се казвала...
Монтана. Трудова злополука е причинила смъртта на работник по време на изкопни работи по водния цикъл на Монтана, съобщиха от Областната дирекция на М...