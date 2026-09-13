Пресичайте с 50 лв. в джоба
Пътна полиция започва акция "Пешеходец"
Следете всички новини, анализи и коментари за Неправилно Пресичане. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Пътна полиция започва акция "Пешеходец"
Пловдив. Пешеходка е загинала при пътен инцидент на бул. „Пещерско шосе", съобщиха от ОД на МВР – Пловдив. Възрастната жена е била блъсната от микробу...
Благоевград. 53-годишна жена тръгна да пресича на необозначено място и бе пометена от лек автомобил на мокрото шосе в Благоевград. Инцидентът станал к...
Сливен. Пешеходец е глобен за неправилно пресичане по време на специализирана полицейска операция, съобщиха от МВР-Сливен. Глобата е наложена в Нова...