Над 60 процента не одобряват протестите
Това показват данните от проучване на "Барометър България"
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Това показват данните от проучване на "Барометър България"
Общинските организации в Царево, Малко Търново, Приморско и Руен още при номинациите се обявили против кандидатурата на Сергей Станишев за евродепутат
Плевнелиев, Фандъкова и Първанов в Топ 3 на най-харесваните политици