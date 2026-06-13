Всичко за Нели Петкова

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Нели Петкова пее химна

Нели Петкова пее химна

Известната родна поп певица Нели Петкова ще пее химна на България утре преди решителния четвъртфинал на Евроволей. Новината разкри за BGvolleyball.com...

13 октомври | 20:45
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