Нели Петкова с концерт на 3 октомври
Специален гост на шоуто ще бъде Виктор Калев
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Специален гост на шоуто ще бъде Виктор Калев
Нели Петкова за сега криела благата вест, твърдят близки до певицата
Певицата представя новия си хит „Broken“
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