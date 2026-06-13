Митничари задържаха нелегално лекарство в големи количества
Екип на митницата в Лом е задържал нелегална пратка от скъпо лекарство на Дунав мост 2, съобщи Иво Поаков, началник на отдел в митницата. Във вторник...
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Екип на митницата в Лом е задържал нелегална пратка от скъпо лекарство на Дунав мост 2, съобщи Иво Поаков, началник на отдел в митницата. Във вторник...