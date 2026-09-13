До 10 години затвор за нелегален превоз
Такъв закон предложиха депутати
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Такъв закон предложиха депутати
Българо-унгарска банда за трафик на хора стои зад нелегалния превоз с товарен камион, открит със 71 задушени бежанци в Австрия. Това съобщи шефът на п...
София. При проведена специализирана полицейска операция тази нощ са задържани трима мъже – двама българи и един иракчанин, заподозрени за измама и орг...