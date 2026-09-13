Пенсиониран пожарникар осъди МВР за невзети заплати
Благоевградски пожарникар в пенсия осъди на първа инстанция МВР да му плати полагащото му се обезщетение от 19 376 лева. На огнебореца Х.З. със запове...
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Благоевградски пожарникар в пенсия осъди на първа инстанция МВР да му плати полагащото му се обезщетение от 19 376 лева. На огнебореца Х.З. със запове...
Бургас Едночасови предупредителни стачни действия започват работещите в мина "Черно море" в Бургас. Те ще бъдат в началото на всяка смяна, а причината...
Банско. На специален мониторинг е поставена фирма в Банско от Областната инспекция по труда. Преди дни е получен сигнал в дирекцията, че в мебелното п...
Морската трудова конвенция влиза в сила от днес. Тя ще даде възможност да бъдат задържани на пристанища кораби, ако моряците им имат неизплатени запла...