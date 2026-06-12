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Нефтено петно мина край Видин

Нефтено петно мина край Видин

Голямо нефтено петно е преминало в сряда сутрин покрай Видин, съобщиха от регионалната агенция по околната среда в Монтана. То било забелязано към 10...

25 февруари | 14:43
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