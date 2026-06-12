Нефтено петно се появи по Дунав
Екип на РИОСВ-Монтана проверява сигнал за нефтено петно в река Дунав при Видин
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Екип на РИОСВ-Монтана проверява сигнал за нефтено петно в река Дунав при Видин
Извънредно положение е обявено в южна Калифорния заради две нефтени петна. Те са се образували в близост до крайбрежието, в разстояние на около 15 км,...
Голямо нефтено петно е преминало в сряда сутрин покрай Видин, съобщиха от регионалната агенция по околната среда в Монтана. То било забелязано към 10...